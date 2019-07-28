نتائج تعيينات تربية بغداد 2018-2019 وأسماء المقبولين تظهر اليوم الإثنين

نتائج تعيينات تربية بغداد 2019 وأسماء المقبولين هي الحدث المنتظر من قبل الكثيرين ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية منذ فترة، حيث ظهرت النتائج في بعض المحافظات، وبعد طول انتظار تم الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتائج تعيينات تربية بغداد، حيث سيتم إعلان أسماء المقبولين والفائزين بالوظائف التعليمية ببغداد صباح اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019، أعلن ذلك رسميا مجلس محافظة العاصمة بغداد، ونتابع معكم الآن كل جديد عن النتيجة.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي بمجلس محافظة بغداد في بيان رسمي منذ قليل، أن نتائج وأسماء المقبولين في تعيينات تربية بغداد، ستظهر في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مجلس محافظة بغداد الكائن أمام فندق المنصور، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سيعقده محافظ بغداد فلاح الجزائري، ودعا قسم الإعلام كل وسائل الإعلام لحضور المؤتمر كما دعا المواطنين للحضور، هذا ويعقد المحافظ قبل المؤتمر الصحفي اجتماع مع مديري تربية بغداد.

هذا ونتابع معكم الآن، رابط نتائج تعيينات تربية بغداد 2019، وقائمة أسماء المقبولين في تلك التعيينات بعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده المحافظ صباح الإثنين، كما سنتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي ومؤشرات نتيجة التعيينات التي سيعلن عنها المحافظ، فتابعونا مع كل جديد.