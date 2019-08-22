نتائج تقليل الإغتراب 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الكليات والمعاهد

نتائج تقليل الإغتراب 2019 مرحلة جديدة ينتظرها نحو 86 ألف طالب وطالبة ممن تقدموا بطلبات التحويلات لتقليل الإغتراب للمرحلتين الاولى والثانية من تنسيق الكليات والمعاهد في الجامعات، من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والتي بدأ التسجيل فيها في الـ8 من أغسطس وأقفل باب التسجيل في الـ20 من الشهر الجاري، ووفقًا للقواعد المقررة في إعلان نتائج طلبات التحويلات بين الكليات والمعاهد يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة من قبل باب التقديم، وعليه من المتوقع أن يُعلن عن النتائج اليوم الخميس 22-8-2019 من خلال بوابة الحكومة المصرية، بعد عقد وزير التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا من أجل ذلك، حيث يتم معرفة فيما إذا تم قبول الطلب أم تم رفضه.

نتائج تقليل الإغتراب 2019

ما هي قواعد تقليل الإغتراب؟

تقليل الإغتراب الغاية منه لم الشمل للأسرة بحيث يلتحق بكلية أو معهد يقع ضمن النطاق الجغرافي لمحل سكن الطالب، وليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر، وفيما يلي قواعد تقليل الإغتراب بنوعيه المناظر وغير المناظر

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة: سمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلى : حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب ) وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} – الآداب – التجارة … الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. ثانيا : تحويل إلى كلية مناظرة: يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط .وفقاً لما يلي:-

يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) ، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الادنى لمجموع الدرجات التى قبلته الكلية المراد التحويل اليها مثلا لذلك : طالب قبل بكلية الهندسة جامعة اسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع فى نطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .فى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الادنى الاقل فى منطقته الجغرافيه ( أ ) ومثال الى ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة ( القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا ) والحد الادنى للقبول بها مثلا هو ( 392 ، 391 ، 390 ، 388 ،387 ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل للحد الأدنى وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الاتى : أولا : الحالة الاولى فى حالة ترشيح الطالب الى كلية ما ( انتظام ) ويرغب فى التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يالى الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات وذلك على النحو التالي طبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات: في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).

ذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).

يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الاماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات

يمكن لجميع الطلاب كتابة البيانات من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم بنتائج تقليل الإغتراب 2019 فور أن يتم تفعيل الرابط عبر موقع بوابة التنسيق الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن نتائج تقليل الإغتراب 2019

فور الإعلان عن ظهور نتائج طلبات التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 يمكن التعرف والاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية: