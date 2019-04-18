نتائج حركة النقل الداخلي برقم الهوية عبر رابط موقع نظام نور المركزي

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ستقوم بالإعلان رسميا عن نتيجة حركة النقل الداخلي برقم الهوية الوطنية والسجل المدني، وذلك عن طريق زيارة موقع نظام نور المركزي بدون كلمة السر، حيث أتاحت الوزارة هذه الخدمة لجميع المعلمين والمعلمات من اجل الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بشكل إلكتروني في جميع المحافظات علي مستوي المملكة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي بالأسفل فرجاءً تابعونا.

نتائج حركة النقل الداخلي برقم الهوية

وزارة التعليم السعودي كانت أعلنت مؤخرا علي فتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي من اجل أن يستطيع جميع منسوبي التربية والتعليم من أدخال رغباتهم بالموقع الرسمي لنظام نور المركزي، تأتي هذه التنقلات السنوية من اجل لم شمل بين الأسر بالمملكة العربية السعودية، بكل تأكيد يخطر في بال العديد من المٌعلمون والمٌعلمات في السعودية معرفة موعد ظهور النتيجة، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يمكن معرفة أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم اليوم عن طريق الدخول علي موقع نظام نور التعليمي عبر شبكة الأنترنت.

نرفق لحضراتكم رابط نظام نور للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي حتي يتمكن متابعي موقع كلمة دوت أورج في المملكة العربية السعودية من معرفة أسماء المقبولين والمقبولات بالحركة الداخلية لنظام التعليم السعودي، حيث يقوم المستعلم بالدخول علي الرابط الالكتروني الموضح لحضراتكم بعالية من ثم الدخول علي حساب المعلم من اجل الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي، علما بان الوزارة ستقوم بفتح باب تقديم التظلمات فور اعتماد النتيجة رسميا.

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