نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 1442-1443.. التعليم تحدد موعد ظهور أسماء المشمولين من المعلمين والمعلمات

كشفت وزارة التعليم السعودية عن جدول مواعيد حركة النقل الداخلي والخارجي للموسم الدراسي 1442-1443، حيث بدأت عمليات تسجيل رغبات الحركتين رسميًا من يوم الخميس 25 شوال الجاري على موقع نظام فارس، كما حددت وزارة التعليم آلية الحركة هذا العام، كما كشفت عن موعد ظهور نتائج النقل الداخلي والخارجي 1442-1443 للمعلمين والمعلمات، هذا وقد ساهم نظام فارس في نجاح التسجيل في الحركة هذ العام، كما وفر على المعلمين والمعلمات قيامهم بتحديث البيانات، حيث أنه لا حاجة لذلك، فقط يقوم المعلم أو المعلمة بتأكيد البيانات.

حركة النقل الداخلي والخارجي 1442

بدأت حركة النقل هذا العام بمرحلة تأكيد البيانات من المعلمين والمعلمات، واستمرت تلك المرحلة من يوم 11 شوال حتى 15 شوال 1442، المرحلة الثانية كانت من قبل الوزارة، واستمرت من 15 شوال حتى 24 شوال وكانت لمراجعة الملاحظات بعد التأكيد من قبل جهات الاختصاص بالوزارة والإدارات التعليمية، وتستمر عمليات التسجيل في حركة النقل الدخلي والخارجي من يوم 25 شوال حتى يوم 2 ذي القعدة 1442، بعدها تقوم الجهات المختصة بتنقية الطلبات.

نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 1442-1443

أعلنت وزارة التعليم، أن موعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي سوف تكون يوم 21 ذي القعدة 1442، على أن تستمر فترة التظلم على نتائج الحركة من يوم 21 حتى 27 ذي القعدة 1442، على أن يتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي يوم 28 ذي القعدة، وأضافت وزارة التعليم، أن موعد ظهور نتائج النقل الداخلي سوف يكون يوم 22 ذي الحجة 1442، على أن تستمر فترة التظلم من موعد ظهور النتيجة حتى يوم 28 ذي الحجة.