اعرف نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس | نتائج امتحان الصف الثامن 2019 عبر وزارة التربية والتعليم بالخرطوم

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم أصبحت أكثر الأمور أهمية بولاية الخرطوم، وأصبح هناك الآف من التلاميذ يبحثون عن نتائج امتحان الأساس 2019 وتفاصيل درجات نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم 2019، وقد صرح أحد المسئولين عن اقتراب إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 بولاية الخرطوم خلال الأسبوع الحالي، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رقم الجلوس والاسم عبر التعليقات وسيتم الرد بالدرجات فور ظهورها، نظرا للطروف والمشادات السياسية التي تمر بها البلاد أدت إلى تأجيل ظهور نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم 2019.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم

قد قام جميع التلاميذ بأداء امتحانات الأساس 2019 في جميع الولايات خلال شهر مارس، ومع بداية شهر أبريل بدأت عمليات التصحيح لجميع الولايات وعلى التوالي تم الإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2019 بعدد من الولايات، وقد تشتمل ولايات السودان على:

ولاية الخرطوم.

ولاية الجزيرة.

ولاية كسلا.

ولاية سنار.

ولاية البحر الأحمر.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية النيل الأزرق.

ولاية القضاريف.

ولاية شمال كردفان.

ولاية جنوب دارفور .

ولاية غرب دارفور.

ولاية شرق دارفور.

رابط نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019

خلال الساعات القادمة سوف تكشف ولاية الخرطوم عن نتيجة التلاميذ في جميع المواد الدراسية الممتحنة، ومن خلال رابط وزارة التربية والتعليم بالخرطوم سيتم رفع جميع نتائج الصف الثامن الأساس 2019 برقم الجلوس، لذا يمكنك تسجيل بياناتك عبر التعليقات ليتم الرد بالنتيجة فور ظهورها بالتوفيق مقدما.