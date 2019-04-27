نتائج شهادة الأساس 2019 في جميع الولايات السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والمعارف

نتائج شهادة الأساس 2019 ” الصف الثامن” ينتظرها آلاف الطلاب في جميع أنحاء الولايات السودانية، بعد أن انتهوا من تأدية الامتحانات نهاية مارس الماضي، وقد تأخر ظهور النتائج عما جرت عليه العادة كل عام، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، التي أدت إلى خلع الرئيس السابق عمر البشير، وحسب مصادر في وزارة التربية والتعليم والمعارف بات الإعلان عن النتائج قريبة، وبالفعل تم الإعلان عن ظهور نتيجة ولاية نهر النيل بنسبة نجاح 94.7%، وتم اعتمادها في بعض الولايات بانتظار إعلان ظهورها رسميًا، وربما خلال الساعات القليلة القادمة يُعلن عن ظهورها، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت.

نتائج شهادة الأساس 2019 في جميع الولايات السودانية

بعد أن أنهى طلاب شهادة الأساس للعام الدراسي 2019 نهاية مارس المنصرم، يترقب الطلاب والطالبات وأوليائهم بشوق وقلق إعلان ظهور النتائج للإطمئنان على جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي، ونتابع معكم عن كثب إعلان ظهور النتائج في جميع الولايات السودانية والتي تشمل (ولاية جنوب كردفان، ولاية نهر النيل الأبيض، ولاية شمال كردفان، ولاية جنوب دارفور، ولاية وسط دارفور،ولاية شرق دارفور ، ولاية الخرطوم، ولاية غرب دارفور، ولاية نهر النيل الأزرق، الأساس ولاية نهر النيل، ولاية غرب كردفان، ولاية الشمالية، ولاية كسلا ).

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج الأساس 2019 جميع ولايات السودان

من المتوقع خلال ساعات أو أيام قليلة ظهور نتائج شهادة الأساس 2019 في جميع الولايات السودانية، حيث يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج فور الإعلان الرسمي عن ظهورها برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة عبر الموقع الرسمي لوزرارة التربية والتعليم والمعارف السودانية من خلال الرابط من هنا ، وننوه إلى أننا سوف نتابع معكم ظهور النتائج تباعًا وننشر رابط نتيجة أي ولاية في حال اعتماد رابط رسمي خاص بها وهي كما يلي:

الولاية الحالة ولاية جنوب كردفان لم تظهر بعد ولاية نهر النيل الأبيض لم تظهر بعد ولاية شمال كردفان قريبًا “جار اعتماد النتيجة” ولاية جنوب دارفور قريبًا “جار اعتماد النتيجة” ولاية وسط دارفور لم تظهر بعد ولاية شرق دارفور لم تظهر بعد ولاية الخرطوم لم تظهر بعد ولاية غرب دارفور لم تظهر بعد ولاية نهر النيل الأزرق لم تظهر بعد ولاية نهر النيل ظهرت ولاية غرب كردفان لم تظهر بعد ولاية الشمالية لم تظهر بعد ولاية كسلا لم تظهر بعد

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