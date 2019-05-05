نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس| معرفة تفاصيل نتيجة الصف الثامن 2019 كل الولايات

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم السودان برقم الجلوس أصبحت محط أنظار جميع الطلبة والطالبات للاستعلام عن نتيجة الصف الثامن 2019 عبر موقع وزارة التربية السودانية، حيث خلال ساعات اليوم سيتم الإعلان ن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس عقب مؤتمر إعلان نسبة نجاح مرحلة الأساس للعام الدراسي 2019-2020 والمقرر عرضه خلال ساعات اليوم عبر تردد قنوات السودان والتصريح بأسماء أوائل الصف الثامن 2019 بمختلف ولايات السودان والتي تشتمل علي:

ولاية الخرطوم.

ولاية الجزيرة.

ولاية نهر النيل.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية النيل الأزرق.

ولاية كسلا.

ولاية القضاريف.

ولاية جنوب درافور.

ولاية شرق دارفور.

ولاية شمال كردفان.

ولاية غرب دارفور.

نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان

والجدير بالذكر أن جميع امتحانات الصف الثامن قد مرت بسلام وآمان، دون تلقي شكاوي من التلاميذ، حيث جاءت الوزارة مستوى متوسط لجميع التلاميذ، وكانت امتحانات مرحلة الأساس قد انطلقت في فبراير واستمرت حتى السابع وعشرين من شهر مارس الماضي، ومع بداية شهر أبريل انطلقت عمليات التصحيح في مختلف لجان ولاية الخرطوم، وخلال ساعات اليوم سوف تنتطلق عمليات البحث عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس.

ويترقب العديد موعد عقد وزمن إعلان المؤتمر الصحفي المعلن عن نتيجة شهادة امتحانات الأساس 2019 ولاية الخرطوم، ونشير أنه تم ظهور نتيجة الصف الثامن 2019 برقم الجلوس لعدد من الولايات خلال الأيام الماضية ويمكن تسجيل البيانات عبر التعليقات للحصول على النتيجة فور ظهورها.