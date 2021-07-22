نتائج شهادة البكالوريا 2021 بالجزائر اليوم 4 عصراً عبر موقع وزارة التربية الوطنية

مع اقتراب ظهور نتائج شهادة البكالوريا 2021 بدولة الجزائر، يسود الآن حالة من القلق الكبير بين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية، ولكن هذا القلق سيتلاشى إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة، مع إعلان النتيجة رسمياً، حيث أن النتائج تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

نتائج شهادة البكالوريا 2021 بالجزائر

وذلك بالرغم من أن هذا العام شهد الطلاب فيه ظروفاً صعبة نتيجة انتشار كورونا، ولجأت حكومات الدول إلى اتخاذ قرارات احترازية مثل التعليم عن بعد للحفاظ على أمن وسلامة الطالبات والطلاب وكذلك القائمين على العملية التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية بياناً رسمياً، أشارت فيه أن نتائج شهادة البكالوريا 2021 بالجزائر سوف تظهر ويتم إشهارها اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، وذلك وفق الخطاب المرفق بالخبر.

كيفية الحصول على نتائج شهادة البكالوريا 2021 بالجزائر

ولمعرفة نتائج البكالوريا 2021 يجب اتباع الخطوات التالي ذكرها:

الدخول لموقع وزارة التربية الوطنية من هنا .

. كتابة رقم التسجيل والرقم السري بشكل صحيح.

الإجابة على السؤال المعروض كما الصفحة الموجودة أسفل الخبر.

الضغط على استظهار النتيجة.

بعد ذلك ستظهر لك النتيجة بشكل رسمي، مع تمنياتنا لجميع طلاب وطالبات شهادة البكالوريا بالنجاح والتوفيق.