نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام امتحانات السنة الخامسة عبر موقع وزارة التربية الوطنية

نترقب ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 واستخراج كشف نقاط نتائج الامتحانات السنة الخامسة ابتدائي “السانكيام 2019″، بعد إعلان وزير التربية موعد ظهور النتائج للتلاميذ والتلميذات، عبر موقع وزارة التربية الوطنية الرقمي للحصول على كشوف النتائج ثم استظهار كشف النقاط، وسنرفق رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للحصول على الدرجات عن طريق رقم التسجيل للطالب أو الطالبة المسجل على بطاقة الاستدعاء لاختبارات التعليم الابتدائي خلال مرحلة التسجيل قبل عدة أسابيع مضت.

اقترب موعد ظهور نتائج السانكيام 2019 لجميع الولايات الجزائرية، وستسعى وزارة التربية الوطنية لتقديم أسهل الطرق للحصول على الدرجات وكشف النقاط، وتدارك عمليات الضغط المتوقعة مبكراً، لعدم تعطل الروابط الإلكترونية عن العمل، وهو ما يؤرق ويزيد حالة القلق والغضب لدى المترشحين وأولياء الأمور ، خلال ساعات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019، وسنوضح لكم الطرق الجديد أو البديلة للحصول على النتيجة بكل سهولة في الدور الأول من نتائج الامتحانات السنة الخامسة ابتدائي .

نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد، أكد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي في موعدها المقدر باليوم السادس عشر من شهر يونيو 2019، وأشار لفتح موقع وزارة التربية الوطنية الرقمي ليكون من بين روابط الاستعلام عن النتائج، بجانب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نسب نجاح نتائج الامتحانات السنة الخامسة ابتدائي

تعلن نسب النجاح العامة على مستوى إدارات التربية بجميع الولايات الثمانية والأربعين، وسنوضح لكم كيفية الحصول عليها قريباً.