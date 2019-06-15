نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 – نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec

الكثير من الطُلاب في الفترة الراهنة ينتابهم القلق نتيجة حرصهم الشديد للتعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر أو نتائج السانكيام 2019 حيث أصبح بإمكان الطُلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية الوطنية برقم الاستدعاء الامتحاني وذلك فور الإعلان الرسمي عن ظهورها عقب قيام وزير التربية الوطنية باعتمادها للطُلاب، ومن ثم يتم رفعها على موقع نتائج السانكيام 2019، وسوف نوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالتفصيل.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019

بعد وقت طويل وعمل طوال العام الدراسي ما هي إلا ساعات قليلة تفصل طلاب المرحلة الابتدائية عن التعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر ويمكن أيضًا لأولياء الأمور الدخول إلى الموقع وإدخال رقم الاستدعاء الامتحاني للطالب كي يتم الحصول على بيان بالنتائج، ولكن هذا بعد أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهورها.

وفيما يخص طريقة التعرف على النتيجة، فيمكن اتباع الخطوات الصحيحة التالية، التي تُمكنكم من الحصول على النتيجة بسهولة:

قم أولًا زيارة موقع وزارة التربية الوطنية الجزائري.

عليك أن تقوم بالضغط على تبويب نتائج السانكيام 2019.

من المفترض الآن أن يكون معك رقم الاستدعاء حتى تقوم بإدخاله وتحصل على النتيجة.

موعد نتائج السانكيام 2019

وحسب التصريحات التي خرجت من مصادر مهمة في وزارة التربية الوطنية، فإنه من المقرر أن يتم الحصول على نتائج التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر يوم الأحد 16 يونيو 2019، وهذا بعد تأخيرها، ولكن كان هذا نتيجة حصول الموظفين والتابعين للوزارة على عطلة عيد الفطر الماضية، والتي أجبرت الوزارة على التوقف عن تصحيح إجابات الطلاب.

رابط نتائج السانكيام 2019

وبالتالي وبناءً على التصريح الذي حصلنا عليه نؤكد على أنه ما هي إلا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين لحظة الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 من خلال شبكة الإنترنت، وهذا من مبدأ التيسير على الطلاب في المرحلة الابتدائية من خلال طرح فرصة الحصول على النتيجة بأيسر الطرق الممكنة، وذلك من خلال زيارة رابط نتائج السانكيام 2019 باستخدام رقم الاستدعاء الامتحاني للطلاب.