نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 واستخرج كشف نقاط البكالوريا 2019

ترقب استظهار نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 غبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، ومنه استخراج كشف نقاط البكالوريا 2019 للمتمدرسين والأحرار، بعد أن بدا العد التنازلي للتعرف على المعدلات اليوم، بجانب نسب المعدلات بالطق التي أشارت لها وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بعد تعديل موعد ظهور نتائج الباك دور جوان 2019 عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة في وقت مبكر عما كان مقرر له، وسيتمكن جميع الطلاب من الوصول للمعدلات اليوم والتعرف على تلك النسب، لحيت تفعيل خدمة سحب كشف النقاط بالرقم السري ورقم تسجيل الطالب.

من خلال استمارة سحب استدعاء البكالوريا 2019، يمكنك معرفة رقم التسجيل الخاص بك والرقم السري، إن لم تكن على معرفة بكيفية البحث عنهم، وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، كما توجد هناك بدائل للحصول على النتائج في ظل ذروة عملية الاستعلام المتوقع حدوثها عند توقيت ظهور نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 برقم التسجيل.

موعد نتائج شهادة التعليم الثانوي

بلاغ وزارة التربية الوطنية الجزائرية حدد السادسة من مساء اليم الخميس 18 جوليه 2019 هو موعد ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم الثانوي البكالوريا 2019، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عن طريق الرقم المجاني من شركات الاتصالات للهواتف النقالة بالرسائل النصية على رقم *567# ، أو عبر مؤسسات التربية بالولايات البالغ عددها 48 ولاية.

سحب كشف نقاط البكالوريا

خدمة سحب كشف نقاط البكالوريا 2019 سيتم فتحها بع 3 أيام من تاريخ اليوم ووقتها نخبركم ببداية الاستعلام واستخراج الشهادات للطلاب.