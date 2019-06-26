نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تاريخ إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2019، هو الموعد المرتقب من طلاب وطالبات الثالث المتوسط، لاستخراج نتائج البيام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz برقم التسجيل والرقم السري، والتعرف على كشف النقاط عقب الحصول على معدلات دورة جوان 2019، لجميع المتمدرسين والأحرار بجميع الولايات الجزائرية، في إطار مرحلة ظهور نتائج وزارة التربية الوطنية الجزائرية للطلاب في نهاية العام الدراسي 2018-2019، والتي بدأت بظهور نتائج السانكيام السنة الخامسة من شهادة التعليم الابتدائي منذ عدة أيام.

يترقب الطلاب والطالبات في نتائج شهادة التعليم الابتدائي، تحديد وزارة التربية الوطنية موعد بدء استخراج معدلات نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019، حيث من المنتظر الإعلان رسمياً عن موعد وتاريخ وتوقيت إعلان نتائج البيام 2019 برقم التسجيل، ودون شك سيكون رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فس مقدمة روابط نتائج البيان بجانب موقع وزارة التربية الرقمي والاستعلام برقم التسجيل.

تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019

اعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في تصريحات متلفزة، موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2019 الدور الأول، وذلك في الأول من جوليه 2019 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات على رابط bem.onec.dz، ويجدر الإشارة لكون عدد الطلاب والطالبات يتجاوز 630 ألف مترشح ومترشحة، ادو الامتحانات خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو 2019.

موقع نتائج البيام 2019

استخراج نتائج البيام 2019 من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل والرقم السري، والحصول عليهم من استمارة الاستدعاء للمترشح أو المترشحة.