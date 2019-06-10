نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر برقم التسجيل موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أعلنت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية أنه مع انهاء جميع امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر سوف يقوم جميع المعلمين على إنجاز جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتي تتمكن وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 ” السانكيام “ خلال موعد ” 16 جوان الحالي”، وسوف نتابع جميع أخبار موعد إستظهار نتائج البيام التعليم المتوسط 2019 برقم التسجيل لجميع ولايات الجزائر، وننشر جميع الروابط الرسمية التي تعلن نتيجة السانكيام 2019 لجميع التلاميذ، وقريبا سوف تصرح وزيرة التربية والتعليم عن نسب نجاح لهذا العام.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر

يؤدي جميع الطلاب والطالبات امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر، والتي بدأت بتاريخ يوم 9 جوان وتستمر حتى يوم 11 جوان، وتشتمل امتحانات التعليم المتوسط 2019 على مواد اللغة العربية وعلوم الفيزياء وتكنولوجيا والتربية الإسلامية لليوم الأول، والرياضيات واللغة الإنجليزية لليوم التالي، اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة لليوم الثالث.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نشرت أحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر يوم 16 جوان، ومن خلال رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن علامات جميع المواد الممتحنة برقم التسجيل.

نتائج السانكيام 2019 الجزائر

وأفاد السيد مفتش اللجان الامتحانية نجادي مسقم أن جميع الامتحانات تسير بشكل سليم وصحيح دون شكاوى من الطلاب، ولم تتلقى الوزارة أى اعتراض حول الأسئلة الموضوعة، وخلال الساعات القادمة سوف تعلن نورية بن غبريط عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 عبر رابط صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد النتائج ونسب النجاح.