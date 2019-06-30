نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 حسب رقم التسجيل: الإثنين 1 جويلية رسمياً عبر موقع الديوان الوطني

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتاءج شهادة التعليم المتوسط 2019 ستصبح متاحة يوم غد الإثنين 1 جويلية رسمياً عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، bem onec dz، وقد انتهي طلاب الثالث المتوسط من أداء امتحانات دورة جوان منذ أيام قليلة ويترقبون الآن نتائج التعليم المتوسط دورة 2019 والتي انتهي تصحيحها لجميع الطلاب ويتم الآن تجهيز الإعلان عنها رسمياً وسيمكن لكافة الطلاب الحصول عليها برقم الطالب.

إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 رسمياً

يوفر لكافة الطلاب بالجزائر نتائج شهادة المتوسط رسمياً في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر في كافة الولايات، بداية من القسنطينة، إلي أخر ولايات الجزائر والتي نرفق إليكم بعضها كالتالي:

الأوراس.

القبائل.

الجزائر.

وهران.

الصحراء.

المدية.

مستغانم.

وهران.

سعيدة.

في كافة الولايات السابقة سيتم إعلان النتائج رسمياً كما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، والتي نرفق إليكم إعلانها من خلال الصورة التالية.

رابط استعلام عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يوفر إليكم الرابط التالي:

نتائج شهادة الثالث 2019 البيام، فيمكنكم الاستعلام يوم الإثنين 1 جويلية عن نتائج البيام رسمياً كما أعلنت الوزارة، وذلك عن طريق الدخول علي الرابط السابق ومن خلاله يمكنكم الاستعلام بكل سهولة، كما ندعوكم لترك رقم التسجيل الخاص بكم للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.