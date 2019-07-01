نتائج شهادة التعليم المتوسط bem.onec.dz 2019 نتائج البيام دور جوان برقم التسجيل عبر وزارة التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019، متاحة الآن وسوف تُنشر خلال الساعات القليلة القادمة كما أعلنت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر، وذلك بناءً على تصريح قد نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ويمكن لكل طالبة وطالبة الاستعلام عن نتائج البيام 2019 من خلال رقم التسجيل

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019

أعلن الدكتور عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية في دولة الجزائر أنه قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعتها، كما قد أعلن أيضا أن نسبة النجاح هذا العام كبيرة حيث قد تجاوزت 55 % حيث أن هذه النتيجة أفضل بكثير من نتيجة العام الماضي، حيث تقدم حوالي 600 طالب وطالبة بجميع ولايات الجزائر لأداء امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

سوف تُرفع نتائج الطلاب وتظهر النتيجة بشكل رسمي بعد ان يقوم السيد وزير التربية الوطنية باعتماد نتيجة الطلاب، على ان تُعلن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي وفي حضور رموز قيادات الوزارة وأشهر الشخصيات الإعلامية

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019

يتمكن كل طالب وطالبة بدولة الجزائر من الحصول على نتيجة البيام من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات من خلال وزارة التربية الوطنية ومن ثمُ اختيار نتائج البيام وتسجيل رقم إكتتاب الطالب، كما أن النتيجة سوف تُعلن أيضاً عبر المؤسسات التي يدرس بها الطالب، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل طلاب وطالبات التعليم المتوسط بالجزائر.