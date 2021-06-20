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نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2021 أون لاين عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

بواسطة أمين إبراهيم

التعرف على “نتائج الصف الثالث الإعدادي” 2021 أون لاين أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت العديد من المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتائج اتمام التعليم الاساسي التي بدء بالفعل أعمال نشرها على مستوي محافظة أسوان من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم، وذلك عقب اعتماد نسب نجاح الطلاب بنسبة تعادل “80%”، وسنعرض في هذا المقال نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 أون لاين عبر مواقع مديريات التربية والتعليم.

1 رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021
2 معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

وبالنسبة لرابط الاستعلام عن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” 2021 فقد أوضحت بعض المصادر في “التربية والتعليم” عن بدء موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، في العمل على نشر النتائج الخاصة بطلاب وطالبات الصف الـ3 الإعدادى بصورة إلكترونية من خلال الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يمكن من خلال استخدام “اسم الطالب ورقم جلوسه” معرفة النتائج، وذلك عقب اعتماد محافظ أسوان نسب نجاح طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80%، على يستأنف أعمال اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

يمكن لطلبة الشهادة الإعدادية معرفة النتيجة عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم أو رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، حيث تقوم بالدخول على الموقع من خلال كتابة “الاسم الرباعي ورقم الجلوس وغيرها من البيانات المطلوبة.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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