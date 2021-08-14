نتائج قبول التطبيقي 2022/2021.. تعرف على موعد ظهورها

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في دولة الكويت عن موعد ظهور نتائج القبول في كلياتها ومعاهدها للطلبة المستجدين من العام الدراسي 2022/2021، من الجدير بالذكر أن باب التقديم والتسجيل بالتعليم التطبيقي في الكويت قد تم فتحه على فترتين أولى وثانية، وتم غلق باب التقديم، وجاري فحص طلبات المتقدمين وانطباق الشروط والنسب عليهم، هذا وتحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على استيعاب أكبر عدد من الطلاب الكويتيين وأبناء الكويتيات.

موعد نتائج قبول التطبيقي 2022/2021

تعمل عمادة القبول في التعليم التطبيقي حاليًا على تدقيق أسماء المتقدمين من الطلبة المتقدمين للقبول وتوزيعهم على التخصصات المطلوبة في رغبات التسجيل بناء على أعلى النسب، كما تسلمت عمادة القبول نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية لتخصصي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية، حتى يتم ضم تلك النتائج للطلبة الراغبين في الإلتحاق بتلك التخصصات، هذا وسوف تظهر نتائج قبول التطبيقي في بداية شهر سبتمبر 2021.