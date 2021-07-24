نتائج قبول جامعة الكويت 2021.. بيان جديد من عمادة القبول والتسجيل

أصدرت عمادة القبول والتسجيل، بيان جديد بخصوص موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2021، حيث قالت العمادة في البيان الذي صدر مساء اليوم السبت، أنه سوف يتم الكشف عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 نهاية الأسبوع الجاري، أي نهاية يوليو 2021، وقالت العمادة “سبب تأخر ظهور النتائج، يرجع إلى أعداد المتقدمين الكبيرة عن الأعداد المعتمدة للبرامج والتخصصات المعتمدة”، وأكدت عمادة القبول بجامعة الكويت أنها تعمل عن كثب حاليًا مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز فرص قبول الأبناء من الطلبة والطالبات في مؤسسات التعليم العالي.