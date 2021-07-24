نتائج قبول جامعة الكويت 2021.. بيان جديد من عمادة القبول والتسجيل

بواسطة محمود عطا الله
نتائج قبول جامعة الكويت 2021 نتائج قبول جامعة الكويت 2021

أصدرت عمادة القبول والتسجيل، بيان جديد بخصوص موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2021، حيث قالت العمادة في البيان الذي صدر مساء اليوم السبت، أنه سوف يتم الكشف عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 نهاية الأسبوع الجاري، أي نهاية يوليو 2021، وقالت العمادة “سبب تأخر ظهور النتائج، يرجع إلى أعداد المتقدمين الكبيرة عن الأعداد المعتمدة للبرامج والتخصصات المعتمدة”، وأكدت عمادة القبول بجامعة الكويت أنها تعمل عن كثب حاليًا مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز فرص قبول الأبناء من الطلبة والطالبات في مؤسسات التعليم العالي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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