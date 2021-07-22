نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021.. تعرف على الرابط وموعد ظهور النتيجة

ننشر رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021 تلك النتائج التي ينتظرها الجميع من خريجي الثانوية العامة وأولياء الأمور، كما نقدم لكم موعد ظهور نتيجة قبول جامعة الكويت 2021، حيث تفصل الجميع ساعات قليلة من معرفة الكلية التي سوف يلتحق بها في جامعة الكويت، ليكمل مسيرته مع التعليم في الكويت والمرحلة الأخيرة قبل الدخول إلى سوق العمل بالدولة.

موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت 2021

بدأ التقديم للقبول في جامعة الكويت من يوم 4 يوليو 2021 من حملة الثانوية العامة، واستمر التقديم حتى يوم 15 يوليو، ثم قامت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الكويت بتمديد التقديم حتى يوم 19 يوليو 2021، موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت من المرتقب ان يكون غدًا الجمعة الموافق 23 يوليو 2021.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021

وفرت جامعة الكويت رابط لكل المتقدمين لمعرفة نتيجة القبول من خلال الرقم المدني، في خطوات سهلة وبسيطة، بعدها يبدأ الطلاب المقبولين في إجراءات الالتحاق بالكليات المختلفة في جامعة الكويت، حيث تتم الكثير من الخطوات إلكترونيًا، رابط نتائج قبول جامعة الكويت هو:

رابط نتائج القبول

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.