نتائج قبول شواغر البعثات الخارجية الكويت 2022/2021 رابط معرفة أسماء المقبولين

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التعليم العالي رسميًا، عن نتائج قبول خطة شواغر البعثات الخارجية في الكويت 2021، وذلك منذ قليل اليوم السبت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط معرفة أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2021، وكانت وزارة التعليم العالي قد طرحت خطة الشواغر، لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات من حاملي الثانوية العامة وما يعادلها من أبناء الكويت.

رابط نتائج قبول شواغر البعثات الداخلية الكويت 2021

قالت وزارة التعليم العالي، أن عدد أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الخارجية هو 962 طالبًا وطالبة، لليبلغ عدد إجمالي المقبولين هذا العام في خطة البعثات الخارجية 4003 طالب وطالبة، بزيادة كبيرة عن المقبولين في العام الماضي بزيادة 37%، رابط نتائج قبول شواغر البعثات الخارجية الكويت 2021 هو:
https://www.mohe.edu.kw/site/ar/results/new/Result2021_2022_100.aspx
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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