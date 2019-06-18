نتائج كونكور 2019 في موريتانيا الآن عبر موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية سيقوم برفع نتائج كونكور 2019 في موريتانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يبحث الكثير من الطلبة والطلبات علي رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية موريتانيا 2019 وذلك بعد نشرت بعد الجرائد الإلكترونية عن موعد ظهور نتائج كونكور 2019 في موريتانيا والتي من المتوقع أن تظهر مطلع الأسبوع المقبلة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع التهذيب الوطني بموريتانيا من اجل أن يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة درجات النتيجة بشكل إلكتروني عن طريق البحث بالرقم القومي الخاص بكل طالب وطالبة.

نتائج كونكور 2019 في موريتانيا الآن

يمكن معرفة نتائج مسابقة دخول الإعدادية كونكور إلكترونيا عن طريق موقع وزارة التهذيب الوطني موريتانيا حيث يعتبر هذا الموقع الرسمي الوحيد الذي يقوم برفع ملفات المقبولين من الطلبة والطلبات المترشحين بالدخول بالمرحلة الإعدادية حيث تتمني أدارة موقع كلمة دوت أورج لجميع طلابنا في كل مكان النجاح والتوفيق.

موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

نرفق لكم رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التهذيب الوطنية الموريتانية من اجل أن يستطيع كافة المترشحين والمترشحات بالقبول الاستعلام عن النتائج عن طريق البحث برقم البطاقة الوطنية حيث يقوم المترشح أو المترشحة بالبحث عن النتيجة لكي يكشف عن تفاصيل نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2019 في موريتانيا