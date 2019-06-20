نتائج مكافحة المخدرات 1440 ترقب ظهور أسماء المرشحين مبدئيا عبر ابشر

نترقب ظهور نتائج مكافحة المخدرات 1440 لاستعلام نتائج القبول المبدئي في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر ابشر التوظيف من خلال استعلام أسماء المرشحين مبدئيا لشغل الوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها خلال شهر شعبان 1440 الماضي على عدة رتب، حيث تم فتح تقديم مكافحة المخدرات على رتب جندي وجندي أول، و رتبة وكيل رقيب و عريف للعام الحالي، وسيتم وضع تفاصيل ما سيتبع ذلك من إجراءات لاستكمال عملية القبول والتسجيل وتحديد أسماء المرشحين النهائية لشغل الرتب العسكرية عقب اجتياز الدورة التدريبية.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت قد فتحت التسجيل على مجموعة من الرتب العسكرية الشاغرة، لشغل وظائف مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة من الشباب السعودي، وبالفعل تم تفعيل رابط التقديم عليها خلال فترة القبول والتسجيل التي جاءت في إعلان التوظيف الذي نشر على بوابة أبشر توظيف، وشهدت تسجيل مجموعة كبيرة من حملة الشهادات والتخصصات الجامعية بدرجة البكالوريوس والحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة والحاصلين على الثانوية وما يعادلها، ونحن نترقب الإعلان عن ظهور نتائج مكافحة المخدرات 1440 لتلك الوظائف العسكرية في ظل ظهور نتائج القبولي المبدئي لوظائف أُعلن عنها خلال تلك الفترة.

موعد نتائج مكافحة المخدرات 1440

حتى اليوم لم يصدر تصريح رسمي يحمل موعد ظهور نتائج مكافحة المخدرات 1440 لتلك الرتب المشار إليها بعالية، وفرو إعلان وزارة الداخلية من خلال منصر ابشر للتوظيف علت فتح الاستعلام عن النتائج، سنضع لكن رابط الاستعلام برقم الهوية الوطنية، من خلال زيارة رابط أبشر استعلام نتيجة القبول المبدئي أو النهائي لما يعلن عنه من وظائف عسكرية.