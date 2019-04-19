نتائج نظام نور بالسجل المدني فقط  | طريقة استخراج تحليل نتائج الطلبة والطالبات من نظام نور

بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور تسجيل دخول نظام نور برقم السجل المدني من اجل الاستعلام عن النتائج نظام نور بالسجل المدني، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودي أمكانية استخراج تحليل نتائج الطلبة والطالبات من نظام نور عن طريق استخدام رقم السجل المدني للتعرف على درجات الفصل الدارسي الأول ونهاية الدارسة للعام الجاري، حيث خاص جميع الطلبة والطلبات الامتحانات منتصف العام وقامت الوزارة باعتماد النتائج لجميع المراحل التعليمية علي الفور وذلك بعد أن انتهت جميع اللجان الامتحانية من مراجعة ورصد الدرجات بشكل مهني باحترافية.

نتائج نظام نور بالسجل المدني فقط

يعتبر موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم السعودية الوحيد الذي يقوم برفع نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول علي نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق من اجل استخراج الدرجات من البوابة التعليمية، حيث يمكن لتلاميذ الصف الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي معرفة الدرجات ونسبة النجاح من خلال قسم التقارير الذي يقوم بمعرفة أولياء الأمور بتفاصيل النتيجة بكل سهولة عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم.

طريقة استخراج نتائج من نظام نور

نرفق لكم طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة من خلال حساب ولي الأمر في نور عن طريق تسجيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بالطريقة العادية الموضحة لكم بالمقطع الفيديو التالي لكي يستطيع الجميع الدخول علي موقع نظام نور برقم الهوية فقط.

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