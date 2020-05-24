نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020 على منصة إدمودو بكود الطالب

نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020 بكود الطالب على منصة إدمودو نقوم بمتابعتها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث قام طلاب الشهادة الاعدادية خلال الفترة الماضية بتسليم المشروعات البحثية التي كلفتهم بها وزارة التربية والتعليم في مصر، واعتبرتها الوزارة أفضل وسيلة لتقييم الطلاب في ظل الأوضاع الحالية وأزمة انتشار كورونا، وقام الطلاب بتسليم الأبحاث ورقيًا أو إلكترونيًا عبر منصة إدمودو، وسنوفر لكم من خلال التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020.

نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020

وجهت وزارة التربية والتعليم المصرية برفع نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020 لطلاب الثالث الاعدادي عبر موقع إدمودو المخصص للطلاب، كما وجهت أيضًا بإرسال كشوفات نتائج الطلاب إلى المدارس، بحيث يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم على موقع إدمودو الإلكتروني، أو من خلال المدرسة التابع لها، بعدما تصلها كشوفات النتائج.

طريقة تقييم أبحاث الطلاب

أوضح وزير التربية والتعليم في وقت سابق أن تقييم المشروع البحثي لطلبة الثالث الاعدادي سيكون بتحديد كون المشروع البحثي الذي قدمه الطالب مقبول أو غير مقبول، في حالة قبول المشروع سيتم منح الطالب نتيجة 100% من مجموع الترم الثاني، ما يعادل 140 درجة، وعدم قبول المشروع البحثي سيدفع الطالب لحضور الاختبارات الشاملة التي سيتم عقدها للدور الثاني.

استعلام نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية 2020