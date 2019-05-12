نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 برقم الجلوس أو الرقم القومي عبر sabroad.emis.gov.eg

ظهرت اليوم الأحد 12 مايو 2019، الموافق السابع من رمضان 1440هـ، نتيجة أمتحانات أبناؤنا في الخارج الدور الأول بعد أن أعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتأتي النتيجة اليوم بعد خضوع الطلاب للامتحانات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتشهد نسبة نجاح متميزة جدا وصلت إلى 98.39% من مجموع الطلاب الخاضعين للامتحان، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه النتيجة بعد أعتمادها ونشرها عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، مع أطيب التمنيات لجميع طلابنا بالنجاح والتفوق.

نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2019

تعيش جميع الأسر المصرية أجواء من القلق والتوتر قبيل الإعلان عن نتائج الامتحانات لأبنائها، وتنتظر وتتابع جميع أخبارها، وتأتي نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019 هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، في أجواء من المشاعر الدينية والروحانية، وفيما يلي نستعرض سويا رابط الحصول على نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام 2019.

رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبناؤنا بالخارج للعام الدراسي 2019

ويمكن الدخول على النتيجة من خلال الرابط sabroad.emis.gov.eg واتباع الخطوات التي سوف نشرحها بالتفصيل خلال السطور التالية للوصول للنتيجة.

طريقة الحصول على نتيجة الامتحان عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم