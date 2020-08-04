 نتيجة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي وأدبي بالصور

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أوائل الثانوية العامة 2020 للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك ضمن النتيجة التي اعتمدها اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، لجميع الطلاب التي بلغت نسبة النجاح فيها 81.5%، كانت النسبة الأكبر للطالبات بواقع 82,9%، أما الطلاب فقد بلغت نسبة النجاح بينهم 79,9%.

واختارت وزارة التربية والتعليم 39 طالبًا وطالبة ليكونوا أوائل الثانوية العامة، حصل منهم 14 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية (410) في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 التي اعتمدها وزير التعليم اليوم، بينهم 30 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 في الشعبتين العلمي (علوم ورياضة)، والأدبي، وفقًا للتسلسل الأبجدي للأسماء على النحو الآتي:

علمي علوم

أحمد السيد برعى – بنى سويف

أحمد عبد الناصر – أسيوط

أحمد هشام عبد الباسط- أسيوط

تسليم أحمد منفلوط – أسيوط

جورج يسرى شحاتة – منازل أسيوط

جورج إسحاق عوض

رمضان نصحى فهمى- الدقهلية

روان أحمد شبرا -القاهرة

شهد محمد شديد -القليوبية

صلاح الدين موسى كامل -البحيرة

مريم محمود أحمد إسماعيل -الغربية

ياسمين أسامة رجب -سوهاج

علمي رياضة

عمر محمد عبد السميع – القليوبية

عمر وائل يحى – القاهرة

أحمد السعيد القعقاع – الدقهلية

أحمد يسرى النقرتى – البحيرة

أشرف أحمد أبو عريضة – الغربية

أمل ياسر محمد – القاهرة

جورج الهامى بشاي – القاهرة

سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغني – المنوفية

عبد العاطى سلطان عيسى رحاب – الغربية

كريم محمد سعد النزهة – القاهرة

محمد أحمد فوزى محمد محمد – الدقهلية

محمد خالد فؤاد عيسوى – القليوبية

يحيى محمد فرغلى

أوائل الشعبة الأدبية للثانوية العامة

بينما جاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 في الشعبة الأدبية، على النحو الآتي:

علا أحمد سعد إبراهيم -القليوبية

حبيبة محمود محمد عبدالله- القاهرة

ريموندة أيمن عوض الله – القاهرة

شاهيناز أحمد عبد الله – القليوبية

إسماعيل أيمن – أسيوط

آلاء حمدى عبد المطلب – القاهرة

آية تامر شوقى إبراهيم – القاهرة

جومانا محمد الزغبى- القاهرة

رغدة محمد بيومى- الإسكندرية

ريهام عماد محمد حسن – الشرقية

سهيلة أحمد حسانين – القاهرة

عمر صلاح الدين – القاهرة

ندا يوسف السيد الإسماعيلية

مدارس المكفوفين

سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر – الجيزة

مدارس الدمج التعليمي

الزهراء عبدالله احمد عبدالله – سوهاج

مدارس المتفوقين