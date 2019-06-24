نتيجة أولي ثانوي على التابلت بالكود السري للطالب الآن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

لقد تم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي منذ قليل، حيث عقد الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم ظهرا اليوم الأثنين الموافق 24 يونيه للعام الدراسي 2019 مؤتمر صحفي بديوان المحافظة لاعتماد نتيجة أولي ثانوي 2019 وإعلان اسماء الأوائل، وأشار سيادته أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي بلغت 91.4 % وتعتبر تلك النسبة دليل على نجاح النظام التابليت التى قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيقه في جميع مدارس الجمهورية ما عد 500 مدرسة فقط تم اختبارهم ورقيا ولكن أغلب المدراس تم اختبارها إلكترونيا.

نتيجة أولي ثانوي على التابلت

يمكنك الآن إعزائي طلاب أولي ثانوي الدخول عبر موقع بنك المعلومات والمعرفة lms على التابلت الخاص بكل طالب وأيضا موقع الوزارة الرسمي للاستعلام عن النتائج علما بأن جميع النتائج التى قامت الوزارة بعرضها منذ قليل عبارة عن كارت له أربعة ألوان مختلفة وكل لون يمثل تقدير يختلف عن الآخر.

موقع lms بنك المعلومات والمعرفة

وفي حين حصول الطالب على الكارت الأزرق يعنى أمتياز والكارت البرتقالى جيد والكارت الأخضر يعنى مقبول والكارت الأسود يعنى راسب ولابد من إعادة السنة الدراسية، والجدير بالذكر أنه لو حصل الطالب على 50 % له الحرية في إعادة بعض المواد الضعيف بها، لذا نقد لكم رابط مركز المعلومات والمعرفة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالتقديرات.

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نتيجة أولي ثانوي ” نظام التابليت استعلم الآن

لقد أضاف الدكتور مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أنه كل طالب سوف يصله رسالة على التابلت الخاص به بالتقدير الذى حصل عليه، وأكد بتوسعات التعليم هذا العام وإدخال التكنولوجيل كوسيلة لتطوير الطلاب وتنمية المهارات الخاصة بهم.