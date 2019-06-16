ينتظر الآن طلاب الصف الأول الثانوي الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الدور الأول “امتحان مايو”، وذلك بعد امتحاناتهم وفق النظام الجديد عبر التابلت، وكانت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول من المرحلة الثانوية قد تمت في الفترة ما بين التاسع عشر من مايو الماضي إلى الأول من يونيو الجاري، وتمت عملية الامتحانات إلكترونياً بواسطة التابلت الذي استلمه الطلاب، إلا أنه هناك نحو 500 مدرسة تم الامتحان فيها ورقياً، لعدم اكتمال بنيتها التكنولوجية.

موعد الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي

وحول موعد إعلان نتيجة أول ثانوي، أكد اليوم الأحد رئيس قطاع التعليم الدكتور رضا حجازي بأنه تم إرسال خطاب لكل مديريات التعليم بشأن موافاة الوزارة بنتيجة الصف الأول الثانوي، وذلك للطلاب الذين أدوا الامتحان ورقياً، وذلك في موعد أقصاه الإثنين “غداً”، وأكد أنه جاري الآن تجميع الدرجات وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، وشدد حجازي على عدم الإعلان عن نتيجة امتحانات أولى ثانوي ورقياً إلا بعد الانتهاء من التصحيح إلكترونياً.

كل من حضر امتحان أول ثانوي ناجح

وأشارت مصادر بالتربية والتعليم أن نتيجة نهاية العام دور مايو للصف الأول الثانوي سوف تعلن نهاية الأسبوع وعلى أقصى تقدير ستكون في بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً على أنه سيتم اعتماد نتيجة “ناجح” لكل من حضر الامتحان، على أن يكون امتحان المتغيبين عن امتحانات مايو في يوليو المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر التابلت التعليمي

وللاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عبر التابلت الذي تسلمه الطلاب، يمكنكم اتباع الخطوات الثلاثة المقبلة للحصول عليها

أولاً| الدخول إلى التابلت الخاص بكك.

ثانياً| إدخال الكود الذي استخدمته في الامتحانات.

ثالثاً| ستظهر لك النتيجة بتقديرات مختلفة على حسب مستوى الطالب.

والتقديرات ستكون كالتالي:

ضعيف لمن حصل على أقل من 50%.

مقبول لم حصل على 50%.

وجيد وجيد جداً وامتياز.