نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني

تم الإعلان عن”نتيجة أولى ثانوي” نتيجة نهاية العام للعام الدراسي 2018-2019،خلال أيام قليلة، حيث يتم نشرها على المواقع الإلكترونية جميعها لمديريات التربية والتعليم، في كل محافظة، حيث يقوم الطلاب بالاستعلام عن نتيجتهم من خلال قوائم الأسماء بنتائجهم التي يتم تعليقها بالمدارس.

حيث أن امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام كانت بنظام تجريبي وهو الثانوية التراكمية، ويتم احتساب نتائج الامتحانين و يتم إضافتهم على نتائج شهري مايو ويونيه، وذلك بنظام النجاح والرسوب، مما جعل التركيز عليها عاليا للتعرف عليها ومعرفة نتائجها، وحيث انتهت جميع الامتحانات في سلام ولم يكن هناك شكاوى تذكر من صعوبة الامتحانات، أو غش جماعي.

نتيجة أولى ثانوي

تم الانتهاء من إرسال نتائج الصف الأول الثانوي لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على موقع [email protected]، هذا ما أعلن عنه المصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم إرسال نتائج الطلاب، بعد مراجعتها، على الإيميل السري لوزارة التربية والتعليم في الأيام الماضية، على أن يتم إرسالها جميعها تمهيدا لنشرها، وعلى الطالب الاستعلام عن نتيجة نهاية العام للثانوية التراكمية الجديدة من المدارس التابع لها الطالب والتعرف على النتيجة برقم الجلوس من قوائم الناجحين.

حيث أن نتيجة الأول الثانوي سيتم إعلانها بالمدارس، في قوائم بأسماء الطلاب وأرقام الجلوس والنتائج، حيث انها سنة من سنوات النقل العادية.

حيث انه اليوم 24 يونيو 2019 ظهرت نتائج الطلاب للصف الأول الثانوي، على الطالب فقط أن يسجل رقمه الكودي والاسم، فتظهر النتائج بالنجاح أو الرسوب.