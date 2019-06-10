بوابة الثانوية العامة| إطلاع نتيجة أولى ثانوي نظام التابلت 2019 برقم الجلوس على بنك المعرفة EKB LMS

نتيجة أولى ثانوي نظام التابلت 2019 نتابعها مع حوالي 600 ألف طالب وطالبة في الصف الأول بالثانوية العامة، حيث تعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات من أهم نتائج الطلاب المرتقبة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث صرحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة المعرفة EKB LMS وبوابة الثانوية العامة، مؤكدا على ارتفاع معدلات النجاح، حيث أكدت المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني تجاوز نسبة النجاح معدل 80% بأغلبية المحافظات.

هذا وقد أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على بنك المعرفة EKB LMS، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال الدخول على سيستم وزارة التعليم من خلال تابلت الطالب وتسجيل الدخول على ملفه الشخصي ومن ثم الإطلاع على نتائج أولي ثانوي.

نتيجة أولى ثانوي نظام التابلت 2019

أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسير امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني بجميع المحافظات، كما أكد أن نتيجة أولي ثانوي 2019 سوف تبهر وتحظي برضا جميع الطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا السياق نود أن نشير إلى أنه طبقا للنظام الجديد فيجب على الطالب أن يتجاوز نسبة الـ 50% في نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لكونه يعد عام تدريبي لنظام الامتحانات في الصف الثاني والثالث.

يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي فور اعتمادها.

نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة المعرفة EKB LMS

أكدت مصادر أنه يمكن رفع نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطالب كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل هذا الخبر، وسيقوم موقع كلمة دوت أورج بعرض درجات الطلاب فور اعتماد النتيجة، كما سنقوم بوضع روابط مباشرة للنتائج، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدرسة التابع لها الطالب، بعد إعلان تفاصيل النتيجة من وزارة التعليم خلال ساعات.

هذا وقد أكد وزير التعليم أن غرف تصحيح نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات، والي تقارب 255 مركز تصحيح، تعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي لثاني للصف الأول الثانوي بالمحافظات، مؤكدا أن الوزارة بصدد عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019.