نتيجة أولى ثانوي 2019 التابلت “جميع المحافظات” موقع ekb.eg بنك المعرفة وزارة التربية والتعليم

نظام امتحانات التابلت الحديث للصف الأول الثانوي انتهت مع بداية شهر يونيو الجاري، والآن يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة أولى ثانوي 2019 التابلت الحديث برقم الجلوس، حيث تقرر عقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نسبة النجاح واعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 دور أول، وموقع كلمة دوت اورج يقدم لكم التفاصيل، حول طريقة معرفة النتيجة، والمواقع المنتظر رفع النتيجة برقم الجلوس عليها.

نتيجة أولى ثانوي 2019 التابلت الحديث

عقدت امتحانات أولى ثانوي عام 2019 عبر نظام التابلت الحديث، وكذلك عن طريق امتحانات ورقية، وهذا أدى للتأخير في التصحيح لدرجات الطلاب بجميع أنحاء الجمهورية، والآن ينتظر طلاب أولى ثانوي في جميع المحافظات رفع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، الذي تقرر أن تتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع بنك المعرفة المصري برقم الكود السري للطالب.

رابط بنك المعرفة المصري

سيتم رفع نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والذي يتم منه دخول بنك المعرفة المصري “egyptian knowledge bank”، والذي يستعلم عنها بعد الدخول على رابط البنك، وتسجيل بيانات الدخول للطالب، ونتيجة للضغط من الطلاب للاطمئنان على النتائج فسيكون الموقع صعب فتحه للحظات، وبالاستمرار في المحاولة سوف يتم الفتح ويتم اختيار التسجيل الذي يتطلب:

كتابة البريد الإلكتروني

الرقم السري

الضغط على دخول

هنا تظهر النتائج حال رفعها

او وضع رابط للنتائج مباشرة عقب الدخول بموقع الوزارة

ونتابع معكم الآن رفع نتيجة شهادة سنة أولى ثانوي عام 2019 وما تعلنه الوزارة عن نسب النجاح، ونتعاون مع الطلاب في معرفة النتائج من خلال ترك تعليق به:

رقم الجلوس

والاسم

ونتمنى لكم النجاح الباهر