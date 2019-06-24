نتيجة أولى ثانوي 2019 النظام الورقي ونظام التابلت الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المؤتمر الصحفي المنعقد خصيصاً لاعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 والذي تم انعقاده اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2019 بمقر الوزارة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي كبيرة جداً وهذا يؤكد تفهم الطلاب للنظام الالكتروني الجديد للامتحانات ونجاح منظومة التابلت.

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي لنظام التابلت والنظام الورقي يتم الإعلان عنها في وقت واحد وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة المشكلات التي حدثت مع الطلاب في نظام التابلت وأن تقييم الطلاب على أعلى مستوي وكل طالب حصل على حقه في الدرجات، وتم تأخير النتيجة إلى هذا التوقيت نظرا للتدقيق الكبير في التصحيح الالكتروني، وتصحيح الامتحانات الورقية في المدارس التي لم يتم تطبيق نظام الامتحانات الالكتروني فيها ويستعدون لذلك في العام القادم.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعرض نتائج الامتحانات برقم الجلوس وذلك للنظام الورقي، ويمكنكم معرفة نتيجة امتحانات التابلت عبر منصة بنك المعرفة المصري ومنصة LMS الإلكترونية والتي يتم ارسال اشعار بالنتيجة والتقديرات للطلاب على التابلت فور الاعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ويمكنكم متابعة نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراس 2018-2019 عبر منصة بنك المعرفة التي تعرض كل أخبار التعليم ونتائج الامتحانات الالكترونية.