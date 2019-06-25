نتيجة أولى ثانوي 2019 بالألوان بدون درجات .. تعرف على طريقة الحصول عليها

صرح السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المؤتمر الصحفي الذي قد تم عقده يوم أمس الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو 2019 ، بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، وقد جاء هذا أثناء وجود مجموعة متنوعة ومختلفة من قيادات وزارة التربية والتعليم ، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة أولى ثانوي 2019

وأوضح السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفمي أثناء المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام قد وصلت إلى 91.4%، كما أضاف السيد الدكتور طارق شوقي أن القيام بتجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كانت تجربة مهمة ومفيدة إلى حد كبير للغاية، فقد أثبتت تلك التجربة أن طلاب وطالبات الوزارة يمتلكون قدرات كبيرة تمكنهم من اكتساب المهارات الجديدة التي يتم قياسها من خلال المعايير العالمية، فقد اعتمدت طريقة الامتحانات الإلكترونية على قياس نسبة الفهم الإدراك لدى الطالب أو الطالبة بعيدًا عن الحفظ.

نتيجة أولى ثانوي بالألوان

وصرح وزير التربية والتعليم، أن نتيجة أولى ثانوي من المقرر أن تكون على شكل “كارت” به، يحتوي على كل من اسم الطالب، مدرسته، والكود الخاص به، ومستواه في كل مادة بالألوان ، ولكل لون معني كما يلي:

اللون الأزرق: يعني يفوق التوقعات.

اللون البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات “معقول”.

اللون الأخضر: أقل من التوقعات.

اللون الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أن طلاب الصف الأول الثانوي سيعرفون من خلال استخدام البطاقة الخاصة بهم، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ولن يحتوي الكارت على درجات بل سيحتوي على ناجح أو راسب فقط.

الحصول على نتيجة أولى ثانوي

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي سيتمكنوا من الحصول على النتيجة الخاصة بهم للعام الدراسي 2018 – 2019 ، وذلك عن طريق كل من الاسم وكود الطالب من خلال رابط موقع بنك المعرفة “LMS”، فمن خلال هذا الرابط يجب على الطالب أن يقوم الكود والرقم القومي الخاص به، ثم تظهر النتيجة الخاصة به بعد ذلك.