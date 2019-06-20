نتيجة أولى ثانوي 2019 دور مايو عبر موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms

ظهور نتيجة أولى ثانوي عام دور مايو عبر موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms تتوقف فقط على اعتمادها من السيد الوزير، طارق شوقي، علماً بأن تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات، كما تم رصد كافة الدرجات وإرسالها إلى المدارس، كما يعلم الجميع أن كل من حضر امتحانات هذا العام ناجح ومنقول إلى الصف الثاني الثانوي دون وجود دون ثاني لهم.

نتيجة أولى ثانوي 2019

أكد وزير التربية والتعليم أن هذا النظام ناجح للغاية وسيحقق طفرة تعليمية كبيرة في مصر وقد تظهر آثاره على المدى البعيد، وقد يترك أثر إيجابي ملموس مع تلك الأجيال لرفع مكانة مصر في المستقبل القريب في كافة مجالات الحياة، ومن الجانب الآخر، هناك قلق ينتاب الكثير من أولياء الأمور بسبب صعوبة بعض الامتحانات ووجود أسئلة محورية ، لذا أكد طارق شوقي، أن جميع الامتحانات تعتمد على فهم المنهج وليس حفظه.

موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms

أكد وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام سيتم إعلانها على موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms، وقد تقوم بعض المواقع الرسمية وعلى رأسهم موقع اليوم السابع ومصراوي بنفس المهام، النتيجة سيتم إعلانها عبر الرابط أعلاه برقم الجلوس، ومن خلال بعض المصادر المقربة للحدث، أكدت أن هناك ارتفاع كبير في نسبة النجاح، كما أكدت أن هذا النظام مع كثرة التجارب سيجعل الطالب المصري من أبهر طلاب العالم.