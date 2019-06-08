نتيجة أولى ثانوي 2019 نظام التابلت ..متابعة نتائج الصف الأول الثانوي “برقم الجلوس” موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة أولى ثانوي 2019 نظام التابلت يبحث عنها طلاب الصف الأول الثانوي العام ، منذ انتهاء الاختبارات، حيث تم الامتحان أسبوع ورقي وأسبوع إلكتروني، وهذا العام يختلف عن سابقه من الأعوام الدراسية لتطبيق نظام حديث للامتحانات، عبر نظام التابلت الالكتروني، ولذلك ما زال البحث عما إذا كانت تلك التجربة سيتم ظهور نتيجتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال مديريات التربية والتعليم من عدمه.

نتيجة أولى ثانوي 2019 نظام التابلت

نقدم لطلاب الصف الأول الثانوي التوقعات حول معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 آخر العام، والتي ينتظر رفعها الطلاب برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، إلا أنه لم يصدر قرار رسمي يؤكد ذلك، حيث تم توزيع التابلت على المدارس والمحافظات منذ شهر فبراير الماضي 2019، وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، وعدد من المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم

نقدم لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات مصر رابط مديريات التربية والتعليم، والتي منها يتم دخول رابط المحافظة التابع لها الطالب، ثم دخول نتائج الامتحانات، ومتابعة إذا تم تفعيل الرابط للنتيجة، ولكن المؤكد أنه سيتم معرفتها من المدارس والإدارات التعليمية مثل كل عام، ونحن نتابع معكم الأخبار حول نتيجة أولى ثانوي عام 2019.

في حال رفع النتائج بمواقع مديريات التربية والتعليم، يتبع ما يظهر بتلك الصورة:

دخول رابط مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابع لها الطالب

ثم الضغط على الخدمات الالكترونية

واختيار نتائج الامتحانات

سيتم فتح صفحة بها يوضع رقم الجلوس

ثم بحث

وننوه أنه حتى الآن لم يصدر قرار يؤكد ان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 لجميع المحافظات سوف تعلن عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، أو سترفع عبر شبكة الإنترنت، ولكن هذا اجتهادات من المهتمين للعملية التعليمية للوصول إلى أخبار نتيجة الى ثانوي نظام التابلت الحديث.