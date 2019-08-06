يُوجد الرابط| نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني الصف الأول الثانوي شهر مايو برقم الجلوس والاسم اعرفها

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن نتيجة نتيجة أولى ثانوي 2019 خلال الآونة الأخيرة والتي ازدادت عمليات البحث عنها، حيث انتهى الطلاب جميعًا من أداء امتحان اللغة الإنجليزية المؤجّل إلى يوم السبت الماضي وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ومن خلال الأسطر التالية نقدم لكم رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني؛ حيث أنها تمثل الشغل الشاغل تفكير الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية.
نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني
وفقًا للمصادر التي وردت إلى موقع كلمة دوت أورج، لن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 اليوم السبت على الإنترنت نظراً لعدم الانتهاء من تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية بعد.
أشار طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته منذ عدة أيام بديوان الوزارة، أن نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 سوف تظهر إلكترونيًا على موقع LMS الخاص ببنك المعرفة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبالتحديد سيتم إعلان نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 اليوم السابع منتصف الأسبوع، بعد أن تنتهي اللجان من أعمال التصحيح الإلكتروني والورقي، مؤكداً أن نسبة النجاح مرتفعة، ويراعي المصححون صعوبة استخدام القلم أثناء الكتابة على التابلت مثلما حدث في العديد من الامتحانات.
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط
سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 بعد اعتمادها من جانب طارق شوقي، ليعلن سيادته نسب النجاح الخاصة بنظام الجديد المعتمد على أسئلة الفهم، فضلاً عن إعلان تفاصيل الثانوية العامة على مدار العامين المقبلين.
مر ما يزيد عن أسبوع على انتهاء امتحانات أولى ثانوي ولم تظهر النتيجة، الجميع الآن يترقّب صدورها من أجل الاستمتاع بالإجازة قبل حلول أول أيام الدراسي والتي من المقرر أن تكون ثانوية عامة وفقًا لنظام الثانوية العامة التراكمية.
وفي سياق متصل، قال شوقي أن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 مبشرة وتؤكد أن الطلاب استوعبوا النظام الجديد، وتم وضع كافة المشاكل التي تعرض لها الطلاب أثناء الفترة الامتحانية في الاعتبار لتقوم الوزارة بحلّها وإصلاحها خلال العام المقبل.
اكتب رقم جلوسك في تعليق لتصلك نتيجة أولى ثانوي شهر مايو 2019 فور إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
رقم جلوسى ٦٨٥
رقم جلوسى ٦٨٥
رقم الجلوس ١٤٩
رقم جلوسي 100
رقم الجلوس ٦٠١
٧٠٠
اريد النتيجة ورقم جلوسي ٢١٤
اريد معرفة نتيجة ورقم جلوسي ٢١٤
رق
م لموسى ٧١
٢٤٩
رقم جلوسى ٢٦
٢٥ رقم جلوسي
٢٨٨
تم التسجيل
رقم جلوسي ٩٦
أنا مش معايا رقم جلوس
رقم الجلوس ليس له أهمية
أهم شئ حساب بنك المعرفة فقط
1102
366
234
انا فارس رقم جلوسي ١٠٩٤
طب انا مش متاكده من من رقم الجلوس ناسيتو
نتيجه الصف الاول الثانوى
نتيجة أولي ثانوى عام 2019
358
120
٣٧٣
١٤٦ رقم الجلوس
رقم الجلوس ١٤٦
١٦٦
عواطف إسماعيل فتوح محمد
٦٢
احمد عبد الفتاح علي احمد
١٨٤
ابتسام عبدالرحمن
ابتسام عبدالرحمن
١٠٢
٥٨٣
١٢٤
٦١٩
اريد معرفه النتيجة للصف الأول الثانوي العامه
اريدمعرفه النتيجة للصفالأول الثانوي
اريد معرفه النتيجة للصف الأولالثانوي العامه
نا معرفش رقم جلوسي
517 الاسم محمد عادل محمود عبدالحميد
رقم جلوسي: 61
420
131
193
205
٣١٢
١٢٣
169
فاطمة :
رقم جلوسي 100
رقم جلوسي 100بليز الدرجات
إنتي كاتبة إسمك كامل ليه
٢٠٥
٦٠
١٩٦
رقم الجلوس 445 أولى ثانوى
يعجبني حرص بعض الطلاب على معرفة النتيجة
يعجبني حرص بعض الطلاب على معرفة انتيجة
٥٣٤
بالتوفيق إن شاء الله
رقم الجلوس ١٥٥
٣١١
٣١١
٢١٦
١٣٦
ازااي اجيبها. حضرتكم
١٣١
رقمجلوسى ٢٤٧
131
٤٠٧٥٣٤٣٣٦
رقم الجلوس ٤٠٧٥٣٤٣٣٦
بسرعه بالله عليكم
هي النتيجة أتأخر ت أوي كدا ليه
😥
الهبل ده
٧٨٩
😱
١١٨
إنتو لازم تكتبو رقم الجلوس
1372 ده رقم جلوسي
إنتو لازم تكتبو رقم الجلوس
ايه أحمد عاطف محمد
منه الله عادل ابو القاسم
200
١٦٥
215
رقم الجلوس ٢٣٣٦
رقم الجلوس ٨
١١٣٩
إنتي كاتبة إسمك كامل ليه
200
رقم الجلوس ١٠١
134
142
رنا محمد رشاد
٢٣
118
تم التسجيل
بالتوفيق والنجاح
رقم جلوسي 365 ندي حازم ….ارجو ارسال النتيجه فور ظهورها
ضروره إظهار النتيجة
بدنا اظهار الناتجة
١٩٦
534
إدخلي علي موقع الوزارة أحسن 👌
رقم جلوس : 1493
356
1102