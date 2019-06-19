“نتيجة أولي ثانوي” ظهرت رسمياً عبر موقع بوابة الثانوية العامة ألاستعلام عن “نتيجة الصف الأول الثانوي” بالاسم ورقم الجلوس 2019

تم أعلان ظهور “نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 برقم الجلوس بعد طول انتظار من جانب جميع الطلاب وأولياء الأمور، الذين قد شعروا باستياء شديد بسبب تأخر ظهور “نتيجة أولي ثانوي” ألترم الثاني 2019، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات منذ ما يقرب من شهر، وسيتم أظهار النتيجة وفق تقديرات و درجات، ما بين جيد، جيد جداً، امتياز، متوسط، ضعيف. واليكم روابط ألاستعلام عن النتيجة لكل الطلاب.

كيفية معرفة نتيجة “ نتيجة أولي ثانوي ” بالكود أو الاسم جميع المحافظات 2019

“نتيجة الصف الأول الثانوي” نظام التابلت الجديد 2019

بالفعل تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب “الصف الأول الثانوي” لعام 2019، وتم الانتهاء من جمع وترصيد جميع الدرجات وتم رفعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، ويمكن لجميع الطلبة معرفه النتيجة عبر موقع بوابة الثانوية العامة أو موقع بنك المعرفة الخاص بنظام التابلت، أو الذهاب إلي المدرسة لمعرفه الدرجات، حيث سيتم إرسال بعض نتائج الطلاب علي التابلت بنظام التقديرات وأيضاً إرسال كشوف النتائج إلي المدرسة ويمكن للجميع الذهاب إلي المدرسة لطبع ورقة النتيجة، وسيعرض وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر ملابسات ظهور النتيجة وإعلان نسب النجاح لكل محافظه علي حده. بالتوفيق لجميع الطلبة.

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