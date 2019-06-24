نتيجة أولي ثانوي “نظام التابليت” الآن عبر موقع lms وبرقم الجلوس نتائج الصف الأول الثانوي 2019

سوف يتم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم إلكترونيا عقب عقد المؤتمر الصحفي الذى يتم حاليا حيث يقوم وزير التربية والتعليم اليوم باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي التى طال انتظار طلابنا وهم في ترقب موعد استخراج النتائج علما بأن جميع أعمال الكنترول انتهت بالنسبة للطلاب الذين تم اختبارهم ورقيا تم رصد وتجميع الدرجات الخاصة بهم بكل دقة وتحت إشراف عدد كبيرة من الأساتذة ويمكنهم الحصول على النتيجة الخاصة بهم الآن من اليوم السابع للنتائج وأيضا موقع lms يمكن للطالب الحصول على نتيجة أولى ثانوي الدور الول برقم الجلوس.

نتائج أولي ثانوي نظام التابليت

لقد صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نتائج أولي ثانوي سيتم إعلانها إالكترونيا وذلك طبقا للنظام الحديث لذا نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق التابلت الخاص به علما بأن كل طالب سوف يصله رسالة بالتقدير الذي حصل عليه.

بالتقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

والجدير بالذكر أن نتيجة الصف الأول الثانوي عبارة عن تقديرات فقط وليست درجات وتختلف ما بين الأمتياز وجيد جدا وجيد ومقبول، وقد أشار مسئول الوزارة أنه فيأثناء حصول الطالب على تقدير مقبول الذي يمثل 50% له الحرية في إعادة أي مادة لتحسين التقدير وبانسبة للطالب الحاصلة على ضعيف بمعنى أقل من 50% سوف تقوم بإعادة جميع المواد الدراسية مرة أخري.

سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة أخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي متابعة لحظية من موقعنا كلمة مع فريق العمل القائم به لحين انتهاء المؤتمر الصحفي تابعونا لمعرفة المزيد.