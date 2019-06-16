نتيجة أولي ثانوي 2019 “الصف الأول الثانوي” عبر بنك المعرفة المصري”LMS” بالاسم ورقم الجلوس

ارسل الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، خطاب رسمي إلى كافة المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بخصوص موافاة وزارة التعليم بنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، والتي أداها طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي ورقياً، وذلك بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية في المدارس.

كما أكد حجازي، على ضرورة موافاة وزارة التربية والتعليم بنتائج الامتحانات الورقية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة [email protected]، في موعد أقصاه غداً الإثنين الموافق 17 يونيو 2019، من أجل العمل على إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الحالي في الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة أولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

وقد أدى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2018، وذلك في الفترة من 19 مايو 2019 وحتى الأول من يونيو الحالي، كما أجريت الاختبارات للطلاب بشكل إلكتروني عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، وذلك باستثناء 500 مدرسة بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية في المدارس، مما تسبب في أداء الطلاب الاختبارات بشكل ورقي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي في مختلف المحافظات المصرية، وذلك عبر بوابة بنك المعرفة التابع للحكومة المصرية ووزارة التعليم من خلال الرابط التالي: من هنا، وذلك من خلال الحساب الرسمي للطالب أو برقم الجلوس والاسم.