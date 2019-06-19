نتيجة أولي ثانوي 2019 الترم الثاني عبر موقع LMS ووزارة التربية والتعليم

لم تصرح بعد وزارة التربية والتعليم عن موعد نهائي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني على الرغم من انتهاء طلاب أولي ثانوي من أداء امتحاناتهم منذ فترة، حيث يتم حاليا تصحيح أوراق الطلاب التى لم يتم اختبارها إلكترونيا والجدير بالذكر أن عدد المدارس التى لم تطبق نظام التابلت في الصف الأول الثانوي لعام 2018/2019 يبلغ عددهم 500 مدرسة فقط لذا يمكن لهؤلاء الطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الثانوية العامة وأيضا موقع LMS بسهولة ودون عناء.

نتيجة أولى ثانوي 2019 بوابة الثانوية العامة

يعيش طلاب الصف الأول الثانوي حالة من القلق هذه الأيام لعدم معرفة نتيجة أولي ثانوي التى من المفترض إعلانها هذه الأيام حسب ما تم تصريحه من قبل مسئول بوزارة التربية والتعليم، لقد أضاف وزير التربية والتعليم أثناء لقائه بعدم تصديق الإشاعات بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن ولكن يتم الإجراءات النهائية وسوف يتم عرض طريق الاستعلام عن النتيجة لطلابنا.

موقع lms نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

وقد أفاد سيادته بأنه في أثناء حصول طالب الصف الأول الثانوي على مجموع أقل من 50 % يمكنه إعادة الأختبار مرة أخرى، أما بالنسبة للطلاب الحاصلة على أكثر من 50 % لهم حرية الأختيار بدخول الدور الثاني أو لا على العلم بأن نتيجة أولى ثانوي عبارة عن تقديرات وليست درجات.

سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين أن يتم إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وبذلك ستكون متاحة لجميع طلابنا ويمكنهم الحصول على النتيجة الخاصة بهم بسهولة تامة، ولكن إذا واجه أي من طلابنا الكرام تعثر أثناء معرفة نتيجة أولى ثانوي 2019 في هذه الحالة يمكن ترك اسمه ورقم الجلوس الخاص به في تعليق أسفل المقالة.