نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب أبنائنا نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول وهم في غاية التوتر والقلق، لقد أشار مسئول بوزارة التربية والتعليم أن أعمال الكنترول قيد الانتهاء حيث تم تكثيف عمليات التصحيح ليلا ونهارا موزعة على 256 مركز على مستوى الجمهورية لذا من المقرر اعتمادها غدا الأثنين الموافق 24 يونيو 2019 حسب تصريحات وسائل الإعلام ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة أولي ثانوي بسهولة ودون عناء عبر موقع الوزارة بالنسبة للطلاب الذين تم اختبارهم ورقيا، وبالنسبة للطلاب الذين تم اختبارهم إلكترونيا سوف يصل رسالة على التابلت الخاص بكل طالب بالدرجات والمجموع الكلى.

نتيجة أولي ثانوي 2019 إلكترونيا

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية يوم 19 مايو وانتهت 30 مايو 2019 إلكترونيا عقب تسليم التابلت لكل طالب بجميع المدارس ما عدا 500 مدرسة فقط سيتم اختبارهم ورقيا وطبقا للنظام القديم، سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي.

نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

لقد أشارت مصادر خارجية أن هناك مؤشرات أولية تشيد بنجاح “نظام التابلت” بالنسبة لطلاب الذين تم اختبارهم إلكترونيا، حيث ثبت هذا النظام مدى كفاءة كل طالب وطريقة استيعابه بالأسئلة وأن ليس عليه بحفظ المنهج لتفوقه في الدراسة حيث ثبت أن أسلوب الحفظ فاشل ويؤدي إلى تأخير مستوى تفكير الطالب، لقد أراد وزير التربية والتعليم بذلك النهوض بمستوى التعليم وبالطلاب لمواكبة الحياة العلمية ونجاحه بالمستقبل.