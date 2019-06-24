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“نتيجة أولي” ثانوي 2019 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة الصف الأول الثانوي” عبر الموقع الرسمي للوزارة

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“نتيجة أولي” ثانوي 2019 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة الصف الأول الثانوي” عبر الموقع الرسمي للوزارة
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

من ساعات قليلة ظهرت رسمياً نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أعلن وزير التربية والتعليم بالأمس يوم الاثنين نتيجة أولي ثانوي للعام الدراسي 2019، وتحدث الوزير بأن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي وصلت إلي نسبة جيده وهي  91.9 % وسوف يتم توفير النتيجة لجميع الطلاب بالموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم ألاستعلام عن النتيجة من خلال أستخدام الكود الخاص بكل طالب أو الرقم القومي، وسوف نوضح في التفاصيل الأتية بالتفصيل كيفية الحصول علي النتيجة.

نتيجة أولي ثانوي 2019 جميع المحافظات
نتيجة أولي ثانوي 2019 جميع المحافظات

كيفية الحصول علي نتيجة أولي ثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

  • يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: اضغط هنا.
  • يتم ألاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي بواسطة الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو البحث عن الرقم بالاسم أو الضغط علي البحث عن رقم الجلوس ليتم ظهور نتيجة درجات كل طالب.
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

تفاصيل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المحافظات 2019

قال وزير التربية التعليم أن “نتيجة أولي ثانويسوف تكون في شكل”ورقة”مكتوب بها أسم الطالب والمدرسة التي يلتحق بها، والكود الخاص به الذي حصل عليه من المدرسة وسوف يتم التوضيح نجاح جميع الطلاب في كل مادة من خلال الألوان وليس الأرقام منقسمة كالاتي: فاللون الأزرق: يوضح بأنه فوق التوقعات، واللون البرتقالي يوضح بانه مناسب للتوقعات أي “معقول”، واللون الأخضر يوضح بأنه أقل من التوقعات واللون الرمادي يوضح بانه راسب وله فرصة ثانية بالامتحان في دور يوليو، بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

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عن الكاتب

أسامة محمد

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