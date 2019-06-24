“نتيجة أولي” ثانوي 2019 ظهرت بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة الصف الأول الثانوي” عبر الموقع الرسمي للوزارة

من ساعات قليلة ظهرت رسمياً نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أعلن وزير التربية والتعليم بالأمس يوم الاثنين نتيجة أولي ثانوي للعام الدراسي 2019، وتحدث الوزير بأن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي وصلت إلي نسبة جيده وهي 91.9 % وسوف يتم توفير النتيجة لجميع الطلاب بالموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم ألاستعلام عن النتيجة من خلال أستخدام الكود الخاص بكل طالب أو الرقم القومي، وسوف نوضح في التفاصيل الأتية بالتفصيل كيفية الحصول علي النتيجة.

كيفية الحصول علي نتيجة أولي ثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: اضغط هنا.

يتم ألاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي