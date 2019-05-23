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نتيجة إعدادية الجيزة نهاية العام 2019 برقم الجلوس

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
نتيجة إعدادية الجيزة نهاية العام 2019 برقم الجلوس

أعلنت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية ) الصف الثالث الإعدادي ) لطلاب محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 /2019 م بعد أن قام بإعتمادها السيد المحافظ اللواء أحمد راشد والتى جاءت بنسبة نجاح 81.2 % .

بحسب الإحصائيات النهائية الرسمية كان عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالبا وطالبة، حضر 143023 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 % من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة .

رابط التعرف على نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

الرابط الرسمي لنتيجة آخر العام بالجيزة , فقط أدخل رقم جلوسك وتعرف على نتيجتك

http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp

حصلت  إدارة الهرم التعليمية على المركز الأول علة المحافظة بنسبة 90% , بينما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثانى بنسبة 89% , فيما جائت إدارة جنوب الجيزة التعليمية في المركز الثالث بنسبة 88,2%.

إحصائيات النجاح في المواد الدراسية المختلفة إعدادية الجيزة 2019

المادة الدراسية نسبة النجاح
اللغة العربية 89.5 %
اللغة الأجنية 86.8 %
الرياضيات 91.5 %
الدراسات الإجتماعية 92.6 %
العلوم 86.8 %

نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98,5% والإعدادية المهنية بنسبة 86,5 % وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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