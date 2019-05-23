نتيجة إعدادية الجيزة نهاية العام 2019 برقم الجلوس

أعلنت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية ) الصف الثالث الإعدادي ) لطلاب محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 /2019 م بعد أن قام بإعتمادها السيد المحافظ اللواء أحمد راشد والتى جاءت بنسبة نجاح 81.2 % .
بحسب الإحصائيات النهائية الرسمية كان عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالبا وطالبة، حضر 143023 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 % من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة .
رابط التعرف على نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة
الرابط الرسمي لنتيجة آخر العام بالجيزة , فقط أدخل رقم جلوسك وتعرف على نتيجتك
http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp
حصلت إدارة الهرم التعليمية على المركز الأول علة المحافظة بنسبة 90% , بينما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثانى بنسبة 89% , فيما جائت إدارة جنوب الجيزة التعليمية في المركز الثالث بنسبة 88,2%.
إحصائيات النجاح في المواد الدراسية المختلفة إعدادية الجيزة 2019
|المادة الدراسية
|نسبة النجاح
|اللغة العربية
|89.5 %
|اللغة الأجنية
|86.8 %
|الرياضيات
|91.5 %
|الدراسات الإجتماعية
|92.6 %
|العلوم
|86.8 %
نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98,5% والإعدادية المهنية بنسبة 86,5 % وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%
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