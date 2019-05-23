نتيجة إعدادية الجيزة نهاية العام 2019 برقم الجلوس

أعلنت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية ) الصف الثالث الإعدادي ) لطلاب محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 /2019 م بعد أن قام بإعتمادها السيد المحافظ اللواء أحمد راشد والتى جاءت بنسبة نجاح 81.2 % .

بحسب الإحصائيات النهائية الرسمية كان عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437طالبا وطالبة، حضر 143023 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2 % من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة .

رابط التعرف على نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

الرابط الرسمي لنتيجة آخر العام بالجيزة , فقط أدخل رقم جلوسك وتعرف على نتيجتك

http://gizaedu.gov.eg/asp/3nd/z0srch.asp

حصلت إدارة الهرم التعليمية على المركز الأول علة المحافظة بنسبة 90% , بينما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثانى بنسبة 89% , فيما جائت إدارة جنوب الجيزة التعليمية في المركز الثالث بنسبة 88,2%.

إحصائيات النجاح في المواد الدراسية المختلفة إعدادية الجيزة 2019

المادة الدراسية نسبة النجاح اللغة العربية 89.5 % اللغة الأجنية 86.8 % الرياضيات 91.5 % الدراسات الإجتماعية 92.6 % العلوم 86.8 %

نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98,5% والإعدادية المهنية بنسبة 86,5 % وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%