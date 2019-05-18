نتيجة إعدادية السويس 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة السويس الإلكترونية “قريباً”

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019 نرصدها لكم من خلال مقالنا اليوم وعبر موقعنا “كلمة دوت أورج”، أنهى جميع الطلاب والطالبات أداء اختبارات أخر العام الدراسي 2019، ولم يعد سوى الترقب والانتظار لحين إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، لذا سوف يكون لنا متابعة مستمرة نوافيكم من خلالها بكل جديد حول نتيجة الشهادة الإعدادية والتي من المتوقع أن يتم إعلانها عقب الانتهاء من عمليات تصحيح إجابات ورصد وتجميع درجات جميع الطلاب ومن ثم اعتمادها من قبل محافظ السويس، لتأتي بعد ذلك خطوة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم السويس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

بلغ عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة السويس الذين أدوا اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10000 طالب وطالبة، تم توزيعهم على كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس أن جميع أسئلة امتحانات جاءت من الكتاب المدرسي ولم يخرج أي سؤال عن الكتب المدرسية في كافة المواد الدراسية، كما لم ترد أي شكاوى من الطلاب حيال امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة السويس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019

من خلال الخطوات التالية يمكنكم أعزاءنا الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي محافظة السويس: الدخول إلى الموقع الرسمي ل مديرية التربية والتعليم محافظة السويس وذلك عقب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة اضغط هنـــــــــــا.