نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019 آخر العام نرصدها لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج”، حيث يعيش الآن جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالشرقية حالة من الترقب والانتظار لحين إعلان نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وعبر مقالنا اليوم سوف يكون لنا متابعة مستمرة حول أخر ما يطرأ من جديد حول نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني، كما سنقوم بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الشرقية لآخر العام الدراسي.
نتيجة إعدادية الشرقية 2019
ومن خلال تصريح له، أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم ب الشرقية الدكتور/ رمضان عبد الحميد، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا اختبارات أخر العام للصف الثالث الإعدادي بلغ 118ألف و981 طالب وطالبة، وقد تم توزيعهم على 644 لجنة مقسمين على 20 إدارة تعليمية.
وأكد رمضان على أن لجان كنترولات الإعدادية أوشكت على الانتهاء من أعمال تصحيح وتجميع ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي، مشيراً إلى أن موعد إعلان نتيجة إعدادية الشرقية كاد أن يقترب.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 – الشرقية
عبر موقع بوابة الشرقية الإلكترونية يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من السيد المحافظ ممدوح غراب.
رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019
نتيجة إعدادية الشرقية برقم الجلوس
في حال عدم الاستطاعة من الوصول إلى نتيجتك، يرجى وضع تعليق أسفل المقال متضمن رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني 2019.
التعليقات
ندي محمد جمال ابراهيم ادارة بلبيس31965
الاسم . إسراء عبدالعاطي حسين محمد
ادارة اولاد صقر الشرقيه
رقم الجلوس. 93336
٣٧٦٨عبدالرحن سعدعمارةمدرسةديرب نجم مهني تالتة اعدادى
83224
عمرو السيد محمد محمد الخضرى
مركز ابوكبير مدرسة المشاعله
عبدالله محمود محمد إبراهيم حسين
إدارة شرق الزقازيق
رقم الجلوس 9693
عبدالله محمود محمد إبراهيم حسين
إدارة شرق الزقازيق
رقم الجلوس 9693
اداره شرق الزقازيق رقم الجلوس 3890
اداره شرق الزقازيق رقم الجلوس 3890
نادي السيد سعيد رقم الجلوس٥٩٩٢
ندي فتحي علي
12066 ادارة شرق
محمود عماد عبد العزيز حامد
منيا القمح
رقم الجلوس ٥٢٧٠٣
ادارة الابراهيمية رقم الجلوس75368
محافظه الشرقيه إدارة غرب الزقازيق رقم الجلوس14320