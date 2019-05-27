نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم وتسجيل رقم الجلوس لنتيجة “شهادة الإعدادية بالقاهرة”

نتابع إعلان نتيجة إعدادية القاهرة الفصل الدراسي الثاني وأخر العام 2019، وموعد اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية محافظة القاهرة، ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الذي تتجه نحوه الأنظار حالياً بالتزامن مع اقتراب رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وخاصة عقب تصريحات مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية بأن النتائج انتهى تجميعها، لذا حرصنا على تقديم متابعة رصد النتيجة.

انتهت بالفعل معظم أعمال الكنترول من حيث تصحيح أوراق الطلاب ومراجعة درجات الامتحانات ورصدها، لتكون نتيجة إعدادية القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2019 متاحة عبر موقع مديرية القاهرة التعليمية لنتائج الامتحانات، وجاهزة خلال بنهاية هذا الأسبوع ليتمكن كل طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الكترونيا.

نتيجة إعدادية القاهرة برقم الجلوس

معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة من خلال تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة 2019، بعد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، ومن ثم الضغط على زر البحث لتظهر نتائج جميع المواد بالدرجات في مواد اللغة العربية، الانجليزية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الهندسة والجبر.

تشمل محافظة القاهرة عدد من الإدارات التعليمية موزعة على مستوى المحافظة، وتساهم جميعها في أعمال الكنترول من تصحيح وفرز وتجميع لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

معرفة نتائج الطلاب الإعدادية أخر العام

نتيجة الاعدادية لعام 2019، يكثر البحث عنها حالياً بشكل مكثف من الطلاب وأولياء خاصة بعد الإعلان الرسمي عن اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي بعدد من المحافظات المصرية، حيث ظهرت النتائج للصف الثالث الإعدادي في محافظات الجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

يتاح لجميع الطلاب الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة 2019، عقب أن يعتمدها محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال بشكل رسمي بعد الانتهاء كلياً من مرحلة التجميع للنتائج ورفعها على رابط بوابة التعليم الأساسي للنتائج بالقاهرة.

يمكن تسجيل رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة المرغوب الاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية بالقاهرة له، في التعليقات لنوفر النتيجة بمجرد إعلانها.

تحديث: رسمياً تم اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات محافظة القاهرة، وتتاح النتيجة والشهادات بالمدارس قريباً وفقاً لما ذكر بمديرية تعليم القاهرة، ويمكن استخراج نتيجة إعدادية القاهرة أيضا عبر موقع نتائج التعليم الأساسي.