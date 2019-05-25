نتيجة إعدادية ” 3 إعدادي” القاهرة والجيزة الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الصف الثالث الاعدادى

اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظتي القاهرة والجيزة برقم الجلوس، كما اقترب إعلانها أيضاً لباقي محافظات الجمهورية عدا محافظة الإسكندرية ومطروح، والذين قد أعلنوا نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني 2019 بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى لمحافظة القاهرة والجيزة، ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتيجة فور اعلانها برقم الجلوس.

انتهت تقريبا أعمال التصحيح في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والجيزة أنه سوف يتم إعلان نتيجة ثالثة اعدادى قبل عيد الفطر القادم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة الترم الثاني 2019:

يتبقى أيام قليلة لإعلان نتيجة محافظة القاهرة، حيث يترقب الأهل وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة بقلق إعلان نتائج أبنائهم بالشهادة الإعدادية، وذلك لأن محافظة القاهرة تعد من أولى المحافظات التي تشمل أكبر عدد طلاب بالشهادة الإعدادية وذلك لكبر مساحة المحافظة ولدخول العديد من المديريات التعليمية داخل محافظة القاهرة، وسوف يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، أو بوابة التعليم الأساسي المختص بإعلان النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة نهاية العام 2019:

تعد محافظة الجيزة ثاني محافظات الوجه البحري، في نصيب أكبر عدد طلاب الصف الثالث الاعدادى بعد محافظة القاهرة، والتي من المُتوقع إعلان نتيجة ثالثة اعدادى بها خلال نهاية الأسبوع الحالي، وسوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى، من خلال الرابط المباشر لمحافظة الجيزة أو من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.

يمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة وسوف نقوم بالإستعلام عن نتيجتك.