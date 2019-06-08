نتيجة ابتدائي وإعدادي أزهري 2019 بالاسم ورقم الجلوس ” بوابة الإزهر الإلكترونية ” جميع المحافظات

تقوم بوابة الأزهر الإلكترونية للإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات، والمنتظر ظهورها خلال الساعات القادمة، حيث فور إنتهاء جميع أعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 سيتم اعتماد جميع النتائج من قبل شيخ الأزهر الشريف، قريبا سيتم سرد جميع قوائم وأسماء أوائل الشهادتين الأزهرية 2019 للعام الدراسي الحالي، والتقدير التي تم تحصيلها خلال هذا العام، وسوف نتابع مع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 عبر كل من بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي وموقع كلمة نتائج الشهادات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني

كان من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني خلال الأيام الماضية وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن عدم الإنتهاء من أعمال التصحيح قد أدى إلى تأجيل ظهور نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثانيإلى موعد ما بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.

بوابة الإزهر الإلكترونية نتائج 2019

تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس فور التصديق عليها من قبل السيد شيخ الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رقم الجلوس والمرحلة التعليمية لنوافيهم بالدرجات فور اعتماد النتيجة.