نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 وكيفية الاستعلام عنها moi.gov.eg

مع انتهاء المدة الخاصة باستقبال طلبات المتقدمين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية من داخل الجمهورية يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019 يبحث الطلاب فى الوقت الحالى عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019، حيث فتحت أكاديمية الشرطة أبوابها لاستقبالهم بمجموع 65% يوم 24 يوليو 2019، حيث استقبلت الأكاديمية طلبات الإلتحاق بها عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة إلا أنه يجب التنويه على أن التقديم لكلية الشرطة مازال مفتوحًا أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج ( الشهادة الأجنبية) إلى يوم 22 أغسطس 2019 من خلال مكتب تنسيق القبول في كلية الشرطة، وفق بيان اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 كيفية الحصول عليها

وتظهر نتيجة اختبار كلية الشرطة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وذلك وفق الاعلان الرسمي الذي أعلنته الوزارة، حيث يمكن للطالب أن يدخل إليه ويبحث عن طريق دخوله برقم اللجنة والرقم الخاص به، ولكن ملحوظة: قد يشهد الموقع بعض العطل نظرًا لكمية الزيارات الكبيرة التي تزوره لذلك عليك أن تكون عزيزي الطالب صبورًا أثناء البحث عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 ولا يمكننا أن ننسى أن نذكر الشروط الملحقة مع تنسيق كلية الشرطة 2019 والمنشورة على الموقع الرسمي لكلية الشرطة فتابعونا.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2019 وفق الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة

بالنسبة للحاصلين على الشهادة الأجنبية والراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية فمازال أمامهم الفرصة حتى يوم 22 اغسطس 2019 ولكن لابد أن تتوافر فيهم الشروط التالية: وهي أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعون بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، ولابد أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولا يكون قد حكم عليه من قبل بعقوبة جنائية أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو فصل من العمل بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفي جميع الشروط الخاصة باللياقة الصحية والبدنية وكذلك السن، وألا يكون متزوج أثناء التحاقه بأكاديمية الشرطة.

ملحوظة هامة: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج أو الشهادات الأجنبية فموعد التقديم يكون اعتبار من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 وذلك لمدة خمسة وعشرين يوم، ولابد من النظر بعين الاعتبار أنه يتم التقديم من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة فقط وليس من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

اجراءات التقدم لكلية الشرطة 2019 للحاصلين على الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد

يدخل الطالب المتقدم لأكاديمية الشرطة لإجراء الاختبارات من بوابة رقم 5 من الاكاديمية اعتبار من الساعة السادسة صباحًا، ويكون التقدم في مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية مباشرة ولن يتم التقدم من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ولكن يتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها، وبالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية يشترط تقديمهم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.