يستعد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المحافظة يوم الخميس الموافق 16-5-2019 والتي قد انطلقت في المحافظة يوم السبت الموافق 11-5-2019، وخلال الأيام القليلة القادمة ينتظر الطلاب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي يتوقع الجميع أن تكون هى أول محافظة تقوم بإعلان نتيجة الإعدادية نظرا لقلة عدد الطلاب بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

أكد الأستاذ عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن المصححين قد انتهوا بالفعل من تصحيح عدد 16818 ورقة إجابة في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية، وهو نفس عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات التيرم الثاني 2019 بالمحافظة، كما أعلن سيادته أنه جاري حاليا الانتهاء من أعمال الكنترولات المركزية في المحافظة المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة قبل أن يتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ.

الاستعلام عن نتيجة اعدادية الأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف تكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر فور اعتمادها من السيد المحافظ، ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الخاص به والضغط على مربع عرض النتيجة، ونتمنى من خلال موقعنا النجاح والتفوق لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية.